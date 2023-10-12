Госсекретарь США Блинкен встретился с Нетаньяху в Израиле

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в штабе министерства обороны в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Перед встречей в расширенном формате Нетаньяху поблагодарил Блинкена за безоговорочную поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов.

Нетаньяху на переговорах сопровождали глава МИД Израиля Эли Коэн, министр стратегического планирования Рон Дермер, глава совета нацбезопасности Цахи Ханегби и другие высокопоставленные чиновники.

Вместе с Блинкеном в Тель-Авив приехали его помощники по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, американский посол в Израиле Давид Мелех Фридман и другие лица.

После встречи в расширенном формате Нетаньяху и Блинкен проведут переговоры наедине, а после выступят с заявлением для СМИ.

В дальнейшем состоится еще одна встреча в расширенном составе, в которой примут участие министр обороны Израиля Йоав Галант, глава партии «Государственный лагерь» Бени Ганц и депутат парламента Гади Айзенкот.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.