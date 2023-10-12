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Орбан и Путин в одно время посетят Китай

Орбан посетит с визитом КНР, где в то же время будет находиться Путин

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 16-18 октября посетит Пекин, чтобы принять участие в международном форуме «Один пояс — один путь». В то же время в Китае будет находиться президент РФ Владимир Путин. В пресс-службе Орбана не смогли ответить на вопрос ТАСС, состоится ли встреча двух лидеров.

«В следующую среду премьер-министр примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, где выступит с речью», — сказал пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши, не уточнив, планируются ли переговоры Орбана с Путиным.

Хаваши отметил, что у премьер-министра Венгрии запланированы переговоры с китайскими лидерами — сначала с главой правительства, а затем с главой государства.

29 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин приедет в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». Информацию о подготовке участия Путина в китайском форуме подтверждали и в Совете федерации, и в Кремле. 20 сентября президент России сообщил на встрече с главой МИД Китая Ван И в Москве, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о визите Путина в Китай.

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