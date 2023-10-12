Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Египте выразили надежду на постоянную работу КПП «Рафах» на границе с Газой

Египет принимает меры для беспрерывной работы КПП «Рафах» на границе с Газой

close
100%
Unsplash

Правительство Египта рассчитывает организовать работу контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах», расположенного на границе с сектором Газа, на постоянной основе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри, передает ТАСС.

Глава дипломатического ведомства отметил, что данный пропускной пункт необходим для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. При этом ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности сообщила, что Каир не намерен открывать коридоры для беженцев из указанного региона.

«Египет работает над тем, чтобы КПП «Рафах» оставался открытым для отправки гуманитарной помощи в Газу», — подчеркнул министр.

12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти страны прорабатывают с Египтом вопрос об эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом дипломат рассказал в ходе круглого стола «РоссияТурция: роль медиа в укреплении сотрудничества».

За день до этого Каир сообщил о планах начать переговоры с представителями движения ХАМАС об освобождении заложников. В первую очередь речь идет об иностранных гражданах и лицах с двойным гражданством, уточнил телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС нанесли ракетные удары по израильской территории, выпустив несколько тысяч снарядов. Тогда же было объявлено о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

На этом фоне в Израиле было введено чрезвычайное положение. Позже израильская армия анонсировала начало собственной операции против ХАМАС «Железные мечи», с того момента начав наносить удары по объектам движения на территории сектора Газа.

Ранее стало известно о планах посольства РФ помочь белорусским гражданам при эвакуации из сектора Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий