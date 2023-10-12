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Госдума рассмотрит дератификацию ДВЗЯИ 17 октября

Госдума рассмотрит законопроект о дератификации ДВЗЯИ в первом чтении 17 октября

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Depositphotos

Государственная дума рассмотрит законопроект об отзыве решения о ратификации о Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в первом чтении 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, передает «Интерфакс».

Отмечается, что профильный комитет Госдумы по поручению ее председателя Вячеслава Володина подготовил законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

В начале пленарного заседания Володин заявил, что соответствующий вопрос обсуждался на Совете Госдумы, все фракции поддержали принятие законопроекта.

Совет Госдумы 9 октября принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления Москвы по ситуации с ДВЗЯИ, заявил, что страны альянса не намерены проводить испытания ядерного оружия. При этом он добавил, что военный блок внимательно следит за деятельностью России в этом вопросе, каких-либо изменений в позиционировании ядерного оружия, требующих реакции альянса, замечено не было.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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