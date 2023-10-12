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В МИД России рассказали об угрозе для Евросоюза в случае эскалации конфликта

Захарова: ЕС должен включиться в урегулирование конфликта Палестины и Израиля

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях круглого стола в ТАСС «РоссияТурция: роль медиа в укреплении сотрудничества» выразила мнение, что Европейскому союзу необходимо включиться в процесс урегулирования палестино-израильского конфликта, в противном случае миллионы беженцев направятся на территорию ЕС. Ее цитирует ТАСС.

«Кто сейчас должен в первую очередь включиться в мирное урегулирование, так это Евросоюз, поскольку, если они не сумеют сейчас сказать существенное слово в поддержку политико-дипломатического пути урегулирования ситуации, то миллионы беженцев пойдут в страны союза», — сказала дипломат.

Захарова указала, что аналогичная ситуация с беженцами наблюдалась, «когда разворачивался конфликт в Сирии, в Ливии, в Йемене» и в других странах Ближнего Востока.

До этого управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что 187 тыс. палестинцев в секторе Газа покинули свои дома на фоне войны Израиля и ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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Война в Израиле
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