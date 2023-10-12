Военкор Сладков отреагировал на сообщения о подозрительной посылке его дочери

Военный корреспондент Александр Сладков опроверг сообщения о попытках доставить его дочери посылку от неизвестных лиц. Подобных инцидентов не было, а из квартиры, о которой идет речь, он давно переехал, рассказал Сладков телеканалу «360».

«Нет, такого не было вообще, впервые слышу, — заявил военкор. — Я даже не знаю о таком. Ну, это как всегда — свистят, пытаются сделать что-то интересное. Вообще не знаю об этом. Я уже с этой квартиры-то съехал».

Напомним, информация о том, что дочери Сладкова пытались доставить посылку, появилась ранее в Telegram-каналах. Утверждалось, в частности, что она попыталась отказаться от посылки, однако курьер стал настаивать, после чего девушка обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что двум военкорам РИА Новости Тимофею Сергейцеву и Константину Сивкову подкинули отрезанные свиные головы под дверь.