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Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием установления дипломатических отношений

Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летием дипотношений между странами

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летием установления дипотношений между двумя странами. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений», — говорится в послании.

Путин напомнил, что в 1948 году СССР первым признал Корейскую Народно-Демократическую Республику. С тех пор Москву и Пхеньян связывают прочные узы сотрудничества. То, что российско-корейские связи продолжают развиваться, подтвердила недавняя встреча на космодроме Восточный.

Российский лидер выразил надежду на дальнейшее взаимодействие для обеспечения безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии.

12 октября Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием дипотношений между КНДР и Россией. По мнению северокорейского лидера, отношения между государствами продвигаются вперед, выдержав проверку историей.

Ранее Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном.

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