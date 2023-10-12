Израиль пока не ведет переговоров с ХАМАС об освобождении заложников

Правительство Израиля в настоящее время не ведет переговоров с представителями движения ХАМАС по поводу освобождения заложников. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил посол страны в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что сначала Израилю необходимо собрать больше информации о ситуации. В частности, это касается количества и состояния захваченных в плен людей.

«Там же есть много женщин, детей. Все это надо как-то узнать», — уточнил посол.

При этом он добавил, что силы движения ХАМАС «любят торговать телами».

11 октября турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Анкара ведет переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. По данным СМИ, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган поручил подчиненным наладить диалог по данной проблеме.

В этот же день стало известно о планах Египта начать переговоры с членами ХАМАС, целью которых является освобождение заложников. Согласно имеющейся информации, многие мирные жители были захвачены 7 октября во время фестиваля электронной музыки Nature Party. Мероприятие проходило на границе Израиля и сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее государства Европейского союза призвали ХАМАС освободить захваченных в плен людей.