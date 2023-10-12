Захарова назвала виновных в обострении конфликта на Ближнем Востоке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявил, что Британия и США являются виновными в обострении ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«США и Британия виновны в обострении на Ближнем Востоке», — сказала она.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Израиль «не останется в одиночестве».

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявлял, что уничтожение ХАМАС не означает уничтожение сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.