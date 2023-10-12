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Посол Израиля заявил, что уничтожение ХАМАС не означает уничтожение сектора Газа

Бен Цви: уничтожение ХАМАС не означает уничтожение сектора Газа

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Уничтожение ХАМАС не означает уничтожение сектора Газа. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что в секторе Газа немало людей, которые работают в Израиле, поэтому призвал не спешить, а делать все с умом.

11 октября посол Израиля в России рассказал о планах еврейского государства на сектор Газа. По его словам, сектор Газа не должен отличаться от арабских стран, с которыми у Израиля установлены мирные отношения. Дипломат счел глупостью слова о том, что Израиль не может находиться в дружбе с исламскими государствами.

Кроме того, Бен Цви отметил, что не видит намерений соседних стран обострить конфликт. Он подчеркнул, что не думает, будто ухудшения обстановки добиваются Ливан или Сирия, так как проблемы в результате ответных израильских ударов лягут на плечи правительств этих государств.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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