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МИД РФ заявил о нечистоплотной антироссийской кампании на выборах в СПЧ ООН

МИД РФ: Запад развязал нечистоплотную кампанию против РФ на выборах в СПЧ ООН

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

На результатах выборов в Совете по правам человека ООН проявилась развязанная Западом нечистоплотная антироссийская кампания, заявили в МИД РФ.

В министерстве обратили внимание на то, что на государства — члены ООН оказывали давление, «а зачастую и неприкрытый экономический и политический шантаж», чтобы не позволить России вернуться в состав СПЧ.

В МИД подчеркнули, что Россия продолжит активную работу в СПЧ ООН как страна — наблюдатель, чтобы участвовать в налаживании конструктивного межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере и укреплении международного режима соблюдения прав человека.

10 октября стало известно, что Россию не избрали в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских стран боролись Россия, Албания и Болгария. При голосовании РФ набрала 83 голоса, Албания — 123, Болгария — 160.

РФ была избрана в состав СПЧ в 2020 году, проработала в нем до апреля 2022 года, когда Генассамблея ООН приостановила ее членство из-за специальной военной операции на Украине. Это решение лишило Россию возможности голосовать и выступать в Совете.

В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Тем не менее, РФ решила принять участие в нынешнем голосовании.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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