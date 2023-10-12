Самолет Блинкена приземлился в Израиле

Самолет госсекретаря США Энтони Блинкена приземлился в Израиле. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Блинкен приземлился в Израиле», — говорится в сообщении агентства.

До этого Times of Israel сообщал, что Блинкен отправился в Израиль. Он говорил, что Соединенные Штаты поддерживают израильский народ и прикрывают их.

О визите Блинкена в Израиль объявлял официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер. По его словам, госсекретарь должен встретиться в Израиле с представителями местных властей и обсудить помощь Вашингтона этой стране.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».