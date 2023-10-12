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В ФРГ заявили, что запретят деятельность ХАМАС и Samidoun

Шольц: ФРГ запретит деятельность ХАМАС и палестинской организации Samidoun

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Lisi Niesner/Reuters

Власти Германии намерены запретить в стране деятельность движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«МВД ФРГ введет запрет на деятельность ХАМАС в Германии», — сказал Шольц.

Он обратил внимание, что члены Samidoun «открыто прославляют жестокие террористические акции», поэтому это объединение в Германии также будет запрещено.

Кроме того, Шольц назвал постыдным отсутствие ясной реакции властей Палестины на атаку ХАМАС. Он пообещал пересмотреть сотрудничество с палестинскими территориями и решить вопрос о возможном сокращении финансовой помощи.

Накануне в бундесвере заявили, что Израиль отказался от военной помощи ФРГ. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, он предлагал поддержку своему израильскому коллеге Йоаву Галланту, а также — военному атташе в Германии.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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