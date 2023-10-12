Начался официальный визит Путина в Киргизию

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова началась в резиденции недалеко от Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Встреча двух лидеров проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».

На распространенном видео видно, как Путин и Жапаров проходя по красной ковровой дорожке к военным, приветствуют их, опустив головы, после чего проходя дальше.

Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию рано утром 12 октября.

По итогам встречи президентов двух стран ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов. Путин и Жапаров примут участие в мероприятии, посвященном 20-летию военной авиабазы Российской Федерации в киргизском городе Кант. Кроме того, политикам доложат о проходящих в Киргизии 9-13 октября совместных учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».