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Шольц счел постыдным отсутствие ясной реакции руководства Палестины на атаку ХАМАС

Шольц назвал постыдным отсутствие ясной реакции властей Палестины на атаку ХАМАС

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Brendan McDermid/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал постыдным отсутствие ясной реакции властей Палестины на атаку ХАМАС. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, Германия пересмотрит все сотрудничество в области развития с палестинскими территориями.

9 октября Германия уже поднимала вопрос о возможном сокращении финансовой помощи Палестине. Такое заявление сделала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. Она пояснила, что Берлин выяснит, способствуют ли проекты ФРГ на территории Палестины миру в регионе и безопасности Израиля. Глава ведомства напомнила, что в 2022 году Германия выделила Палестине €340 млн в качестве гуманитарной помощи.

Накануне Шольц заявил, что антиизраильские митинги в Германии являются неприемлемыми. По словам Шольца, он поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив тому полную поддержку со стороны ФРГ.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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