Шольц счел постыдным отсутствие ясной реакции руководства Палестины на атаку ХАМАС

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал постыдным отсутствие ясной реакции властей Палестины на атаку ХАМАС. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, Германия пересмотрит все сотрудничество в области развития с палестинскими территориями.

9 октября Германия уже поднимала вопрос о возможном сокращении финансовой помощи Палестине. Такое заявление сделала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. Она пояснила, что Берлин выяснит, способствуют ли проекты ФРГ на территории Палестины миру в регионе и безопасности Израиля. Глава ведомства напомнила, что в 2022 году Германия выделила Палестине €340 млн в качестве гуманитарной помощи.

Накануне Шольц заявил, что антиизраильские митинги в Германии являются неприемлемыми. По словам Шольца, он поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив тому полную поддержку со стороны ФРГ.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.