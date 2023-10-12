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Путин и Моди могут провести совместный саммит до конца 2023 года

Посол Капур: Путин и Моди могут встретиться до конца 2023 года

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Индийский посол в Москве Паван Капур заявил, что российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди могут провести совместный саммит до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, обсуждения ведутся на высоком уровне.

«Это обсуждается. Идут обсуждения на высоком уровне», — пояснил Капур.

В декабре 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным призвал российского лидера к переговорам по ситуации на Украине.

Также в декабре 2022 года Капур говорил о возможной встрече Путина и Моди в 2023 году. По словам Капура, формат встречи не имеет значения, это может быть формальный саммит или переговоры.

В начале декабря 2022 года Bloomberg сообщало, что премьер Индии Моди отказался от ежегодной личной встречи с Путиным.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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