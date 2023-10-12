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В Белом доме сравнили с «концом веревки» возможность США финансировать Украину

Белый дом: США «подходят к концу веревки» в вопросе финансирования Украины

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома заявил во время брифинга, что Вашингтон будет оказывать помощь Киеву так долго, как сможет, но она не будет бесконечной.

По его словам, Соединенные Штаты «подходят к концу веревки» в вопросе финансирования Украины.

10 октября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в конгрессе активно обсуждают, может ли помощь Израилю быть связана с увеличением финансирования Украины.

На этой неделе Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен оказывать помощь как Израилю, так и Украине и добиваться выделения средств для Киева.

До этого Байден говорил, что США и НАТО будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.

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