Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен заявил о поддержке Финляндии и Эстонии в расследовании повреждения газопровода

США поддержали Финляндию и Эстонию в расследовании повреждения газопровода

close
100%
Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает Финляндию и Эстонию в расследовании повреждения газопровода Balticconnector. Об этом, ссылаясь на публикацию госсекретаря в социальной сети X, сообщает ТАСС.

Блинкен от имени США выразил солидарность с Финляндией и Эстонией, которых он назвал союзниками по НАТО. Госсекретарь заявил о поддержке проводимой этими двумя странами расследования причин повреждения газопровода в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил на брифинге, что следствием были обнаружены «внешние следы» на дне Балтийского моря в районе места поломки газопровода Balticconnector. При этом он отметил, что обзор и анализ данных все еще находятся на начальных этапах.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что информации о причинах инцидента на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией пока нет.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий