Блинкен заявил о поддержке Финляндии и Эстонии в расследовании повреждения газопровода

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает Финляндию и Эстонию в расследовании повреждения газопровода Balticconnector. Об этом, ссылаясь на публикацию госсекретаря в социальной сети X, сообщает ТАСС.

Блинкен от имени США выразил солидарность с Финляндией и Эстонией, которых он назвал союзниками по НАТО. Госсекретарь заявил о поддержке проводимой этими двумя странами расследования причин повреждения газопровода в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил на брифинге, что следствием были обнаружены «внешние следы» на дне Балтийского моря в районе места поломки газопровода Balticconnector. При этом он отметил, что обзор и анализ данных все еще находятся на начальных этапах.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что информации о причинах инцидента на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией пока нет.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».