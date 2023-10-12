Посол Израиля считает позитивным, если кто-то может повлиять на ХАМАС

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что если Москва сможет повлиять на палестинское движение ХАМАС, то это сыграет позитивную роль в урегулировании обострившегося палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС. — «Газета.Ru»), включая Россию, — это позитивно», — сказал глава израильской дипмиссии.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля. В свою очередь президент США Джо Байден призвал Израиль при ведении боевых действий против ХАМАС следовать «правилам войны».

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Евросоюзом, Организацией американских государств. Россия, Турция, Китая, Катар, страны Организации исламского сотрудничества и ряд других не признают движение террористическим.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.