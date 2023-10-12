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Премьер Израиля заявил, что все боевики ХАМАС будут «уничтожены»

Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль «уничтожит» всех боевиков ХАМАС

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Amir Cohen/Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «уничтожит» боевиков палестинского движения ХАМАС за применение насилия к израильтянам. соответствующее заявление он сделал, обращаясь к нации, сообщает газета The Times of Israel.

Политик также указал, что Израиль сражается «всеми силами, на всех фронтах, мы пошли в атаку».

В свою очередь министр обороны страны Йоав Галант заявил о намерении Израиля «стереть ХАМАС с лица земли».

До этого Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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Война в Израиле
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