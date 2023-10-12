Трамп в очередной раз презрительно высказался о Байдене

Экс-глава США Дональд Трамп, выступая во Флориде перед своими сторонниками, крайне непочтительно отозвался о нынешнем президенте страны Джо Байдене, назвав его «посмешищем, оккупировавшим Белый дом», сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, при «жуликоватом Джо» американцы получили хаос, кровопролитие, войну, террор... Экс-президент считает Байдена «посмешищем, которое оккупировало Белый дом».

Трамп отметил, что противники США во всем мире не могут поверить в то, как им повезло с Байденом. И каждый «монстр, злодей, диктатор и террорист» на всей планете прекрасно себя ощущает при нынешнем американском президенте.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден находится в подчинении у бывшего руководителя страны Барака Обамы. По словам Трампа, Обама является боссом Байдена.

До этого Трамп сравнил навыки переговоров Байдена с выступлением школьников-футболистов.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.