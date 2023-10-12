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СМИ усомнились, что дело о секретных бумагах Байдена приведет к обвинениям

CNN: расследование по делу о секретных бумагах Байдена не приведет к обвинениям

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Elizabeth Frantz/Reuters

По информации, полученной телеканалом CNN от источников, расследование дела о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом приближается к завершению. Однако по их данным, маловероятно, что это приведет к предъявлению обвинений главе государства.

Согласно сообщениям телеканала, следствие намерено завершить расследование до конца текущего года. Однако на данный момент неясно, будут ли предъявлены официальные обвинения против американского лидера. Знакомые с ситуацией лица утверждают, что такой исход маловероятен.

Один из источников телеканала отметил, что масштаб и глубина работы спецпрокурора Роберта Хёра позволяют предположить, что он намеревается составить подробный отчет о ходе расследования.

Ранее в аналитическом центре в Вашингтоне, связанном с Байденом, были обнаружены секретные документы, относящиеся к периоду его работы вице-президентом США. Эти документы были найдены в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год. Недавно президент дал показания в рамках расследования, которое проводит специально назначенный прокурор Роберт Хёр.

При этом хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, привело к обыску и возможному уголовному преследованию Трампа. Сообщалось, что Трамп составлял списки дел для подчиненной на секретных документах.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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