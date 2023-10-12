Главы США и ОАЭ обсудили возможность открытия гуманитарных коридоров для сектора Газа

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает информационное агентство WAM.

Президенты обсудили последние события на Ближнем Востоке и усилия, направленные на сдерживание растущего насилия, которое серьезно угрожает региональной безопасности и стабильности.

Обе стороны подчеркнули острую необходимость уделить приоритетное внимание защите гражданского населения и открыть безопасные коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Президенты США и ОАЭ подчеркнули важность международной координации в призывах к сдержанности и немедленной деэскалации. Оба лидера отметили необходимость работать над расширением политических перспектив для достижения мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

В ходе разговора также были рассмотрены «тесное стратегическое партнерство и дружба между ОАЭ и США», а также возможности дальнейшего развития между странами связей в различных областях.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль при ведении боевых действий против палестинской группировки ХАМАС должен следовать «правилам войны».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.