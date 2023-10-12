Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием дипотношений между КНДР и Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст поздравительной телеграммы опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своем поздравлении северокорейский лидер заявил, что «полностью удовлетворен», что во время недавнего официального дружественного визита в РФ провел вместе с Путиным «чистосердечный и всеобъемлющий обмен мнениями относительно многостороннего развития корейско-российских отношений дружбы». Он выразил абсолютную уверенность, что дружба, сотрудничество и солидарность между двумя государствами, «которые укреплялись из века в век, будут и впредь непрерывно развиваться на новом высоком уровне».

Ким Чен Ын также выразил надежду, что российский народ, «поднявшийся на построение сильной» страны, «всегда будет завоевывать победу и славу в борьбе за срыв непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции, удушения со стороны империалистов. Кроме того, он пожелал президенту России «крепкого здоровья и успехов в ответственной работе».

Как обратил внимание Ким Чен Ын, первой страной, с которой у Северной Кореи были установлены дипотношения, являлся СССР. Он отметил, что эти связи «стали твердой гарантией для дальнейшего упрочения уз дружбы между народами двух стран» и «непрерывного укрепления и развития традиционных и стратегических дружественных, добрососедских отношений». Северокорейский лидер добавил, что отношения между двумя государствами «постоянно продвигались вперед по пути дружбы, солидарности и добрососедства, преодолевая все испытания и проверку историей», а в настоящее время «неустанно развиваются в направлении вечного процветания стабильной и устремленной в будущее новой эпохи».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость ознакомился со множеством важных объектов.

По его словам, президентская часть визита прошла довольно конструктивно.

Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября.

Ранее Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном.