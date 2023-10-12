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Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин заявил о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент РФ Владимир Путин рассказал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» о личных доверительных отношениях, которые установились между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Знаете, легче сказать, что нет, мы просто деловые люди. Так оно и есть», — сказал глава российского государства.

Он указал, что наследный принц прежде всего руководствуется интересами своей страны.

«Было бы странно, если бы это было иначе, но все-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения — это имеет значение, потому что при принятии решений подобного рода, о которых мы сейчас говорим, все-таки взаимное доверие очень важно», — добавил Путин.

Так российский лидер ответил на вопрос о том, способствуют ли его хорошие отношения с Сальманом поддержанию стабильности на нефтяном рынке.

До этого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман выразил поддержку России и Путину.

Ранее в США признали, что Саудовская Аравия и Россия заработали миллиарды на нефтяном эмбарго.

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