Палестина и Иордания обсудят возможность прекращения боев в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн 12 октября проведут встречу в иорданской столице Аммане, на которой обсудят урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Аббаса.

Как заявил источник агентства, они встретятся «для координации позиций и начала переговоров с международным сообществом, чтобы оказать давление с целью остановить израильскую агрессию в секторе Газа».

Аббас и Абдалла II также обсудят открытие безопасных коридоров для гражданского населения и доставку медицинской и продовольственной помощи в сектор Газа, добавил он.

11 октября сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном заявил о желании разрешить палестино-израильский конфликт, пока в него не были вовлечены другие страны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.