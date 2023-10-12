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В Финляндии расследуют пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны Валтонен

МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства Валтонен

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МИД Финляндии проводит разбирательство по поводу пранка Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) с участием министра иностранных дел страны Элины Валтонен. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на финское внешнеполитическое ведомство.

«Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там сообщили, что МИД усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь.

Как указали в министерстве, видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений. В ходе беседы Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и рассказала о взглядах на актуальные вопросы.

В МИД добавили, что «обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации».

Видео с пранком было опубликовало в Telegram-канале Вована и Лексуса. Они позвонили главе МИД Финляндии от имени одного из африканских политиков.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.

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