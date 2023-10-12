В Белом доме заявили, что не будут бесконечно помогать Украине

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет бесконечно оказывать Киеву военную помощь. Об этом он сказал во время брифинга для журналистов.

По словам Кирби, США только что объявили о выделении Украине еще $200 млн и будут продолжать помогать Киеву столько, сколько смогут. Однако, подчеркнул чиновник, американская помощь не будет бесконечной.

Кирби отметил, что у США в краткосрочной перспективе есть возможность поддержать и Украину, и Израиль. Он отказался уточнить, что означает «в краткосрочной перспективе». По словам чиновника, многое будет зависеть от того, как интенсивно израильская армия будет расходовать снаряды и насколько военная промышленность Израиля сможет обеспечить производство боеприпасов.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат американские истребители-бомбардировщики F-16 не раньше весны 2024 года. Также он добавил, что в настоящее время украинские пилоты проходят обучение по управлению истребителями. Тренировки организовали США и ряд европейских государств.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ