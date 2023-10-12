Байден предупредил Иран, чтобы тот действовал осторожно в ситуации вокруг Израиля

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предупреждает Иран о том, что в ситуации вокруг Израиля ему необходимо быть осторожным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента, сказанные им в Белом доме во время встречи с представителями еврейских общественных организаций.

Байден подчеркнул, что американский авианосец уже передислоцирован в восточную часть Средиземного моря. США также отправляют на Ближний Восток свои истребители. По словам Байдена, Вашингтон ясно дал понять иранцам, чтобы они проявляли осторожность.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал политику США на Ближнем Востоке очевидным провалом.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что США готовы направить на Ближний Восток дополнительные силы.

До этого Пентагон отправил к берегам Израиля авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой кораблей, задачей которого назвал сдерживание радикальных сил в регионе от вмешательства в конфликт в секторе Газа.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».