Нетаньяху объявил о создании в Израиле чрезвычайного правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании в стране чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров израильского оппозиционного политического блока «Государственный лагерь», депутата Кнессета (парламент) Бени Ганца. Об этом он сообщил во время телеобращения к нации, передает ТАСС.

«Граждане Израиля, сегодня вечером мы сформировали чрезвычайное правительство. Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино», — сказал он.

По словам премьера, были отложены в сторону «все остальные соображения», так как сейчас на кону судьба Израиля. Он подчеркнул, что власти будут работать вместе во благо всех израильтян и страны.

Главной задачей он назвал победу над напавшей на Израиль радикальной палестинской организацией ХАМАС.

11 октября Нетаньяху сообщил, что в очередной раз провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним конфликт с Палестиной.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.