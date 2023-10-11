Молдавия обвинила Россию в подготовке попыток дестабилизации ситуации в республике

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала TVR Moldova, что Российская Федерация планировала дестабилизировать ситуацию в республике весной текущего года и якобы не отказалась от этих намерений. При этом она не привела каких-либо доказательств или фактов, подтверждающих это.

По словам главы государства, «существовал план по дестабилизации ситуации и изменению конституционного порядка» Молдавии якобы с помощью людей, представляющих в ее стране интересы России.

«Это не значит, что попыток больше не будет, может быть, не совсем так. Мы сейчас видим другую тактику: подкупать, ввязываться в выборы, подкупать кандидатов, у нас достаточно доказательств и случаев такого рода и дезинформации, пропаганды», — сказала Санду.

Как заявила она, кто бы ни придумал подобные планы, инициатива их реализации якобы исходит от РФ.

Также 11 октября Санду говорила, что Россия якобы много лет шантажирует республику. По ее словам, российская сторона в целом представляет угрозу для молдавского государства.

16 августа Санду назвала Россию источником нестабильности для Молдавии. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником».

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.