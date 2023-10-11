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Путин установил продажу выручки в иностранной валюте некоторыми экспортерами

Путин подписал указ о продаже выручки в валюте для некоторых экспортеров

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, указ утверждает перечень таких экспортеров.

«Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», — сказал он.

Песков уточнил, что часть валюты, подлежащая обязательной продаже, будет установлена кабмином, а мониторинг будет осуществлять Финансовая служба по финансовому мониторингу. Она будет будет назначать уполномоченных представителей в те самые российские экспортеры, их полномочия детально прописаны в указе.

Правительству дается семь дней на принятие необходимых актов для реализации указа. Также кабмин должен будет уведомить российских экспортеров, которые были внесены в этот список.

Указ подписан в соответствии с федеральным законом 4 июня 2018 года N 127 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

До этого депутаты ЛДПР предложили законодательно закрепить за США термин «главный противник России».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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