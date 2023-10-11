Путин назвал сложным и чувствительным палестино-израильский вопрос

Палестино-израильский вопрос сложный и чувствительный, при его обсуждении следует воздерживаться от резких заявлений, заявил на форуме «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин.

«Вопрос сложный, он очень чувствительный. <..> Несмотря ни на что, не нужно оскорблять чувства людей, которые вовлечены в конфликт», — подчеркнул он.

Российский лидер также призвал избежать потерь среди мирного населения.

По его словам, позиция России по палестино-изральскому вопросу известна и Палестине, и Израилю. Путин обратил внимание на необходимость выполнения решений Совета Безопасности ООН, «вплоть до создания независимого, суверенного Палестинского государства», как это было предусмотрено при создании самого Израиля.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа, а затем бойцы ХАМАС проникли на территорию приграничных районов на юге Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».