Турция сообщила о переговорах с ХАМАС по освобождению заложников

Турция ведет с палестинским движением ХАМАС переговоры об освобождении удерживаемых бойцами организации лиц, сообщает телеканал Haberturk.

«Напряжение между Израилем и ХАМАСом растет с каждым часом <...> Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников», — сообщает СМИ.

По информации источников канала, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил провести переговорный процесс по данной проблеме.

До этого Эрдоган заявлял о необходимости не допустить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

Турецкий лидер также призывал президента Израиля Ицхака Герцога руководствоваться здравым смыслом и не обострять ситуацию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и начали операцию «Наводнение Аль-Акса».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В свою очередь Армия обороны Израиля начала против ХАМАС операцию «Железные мечи».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».