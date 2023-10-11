Эрдоган рассказал о планах по прекращению палестино-израильского конфликта

Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном заявил о желании разрешить палестино-израильский конфликт, пока в него не были вовлечены другие страны, передает ТАСС, ссылаясь на канцелярию турецкого президента.

Из заявления следует, что в ходе переговоров Эрдоган заявил, что его цель состоит в том, чтобы положить конец напряженности, пока конфликт не распространился на другие страны региона. Также турецкий президент намерен открыть путь к достижению справедливого мира путем переговоров.

Также, по словам Эрдогана, ожидается, что искренние и мирные усилия Турции будут поддержаны международным сообществом, особенно странами региона.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая на заседании правящей партии, что

Анкара не одобряет любые действия против гражданского населения в зоне палестино-израильской эскалации.

10 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.