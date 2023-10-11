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Экс-советник Кучмы обвинил Залужного в неспособности ответить на удар ВС РФ у Купянска

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный не может ответить на действия РФ у Купянска

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Efrem Lukatsky/AP

Российская армия наступает в районе Авдеевки и наносит серьезные удары по украинской армии, а она не может дать ответ на это, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что российские силы наступают в районе Купянска и решили нанести «серьезнейший удар в районе Авдеевки».

Между тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и украинское военное руководство оказались не способны что-либо предпринять в ответ на такой маневр.

Соскин подчеркнул, что деньги и оружие у Киева заканчиваются, а новые партии западной военной техники, скорее всего, перестанут поступать из-за войны в Израиле.

Авдеевка — северный пригород Донецка. Как заявил военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в этом районе, началась решающая битва за этот населенный пункт.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказывал, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки. Контроль над этим населенным пунктом позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ, указал Гагин.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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