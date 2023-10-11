Премьер Ирака попросил Путина помочь в решении конфликта в Израиле

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил президента РФ Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня между палестинцами и израильтянами.

На заседании Российской энергетической недели он обратился к Путину и попросил его посодействовать в «реальном прекращении огня и поиске реального решения палестинской проблемы».

Накануне, во время переговоров с ас-Судани, Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также заявил о необходимости решить вопрос о создании суверенного палестинского государства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля, начав операцию «Наводнение Аль-Акса».

Операция Армии обороны Израиля в ответ начала операцию против ХАМАС «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.