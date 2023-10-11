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Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа

Путин: Россия не рухнет, как того ждет отказывающаяся от российского газа Европа

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Российской энергетической недели, что он недоумевает по поводу того, что Европа отказывается от поставок российского газа в надежде, что Россия рухнет.

Он отметил, что здравого объяснения этому нет.

«Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии?» — задался вопросом президент.

Кроме того, говоря об отказе других стран от российской нефти, Путин указал, что общий объем потребления нефти в мире сохраняется независимо от сокращения покупки российской нефти, то есть, если страна приняла решение сократить закупку нефти из РФ, значит ей придется покупать ее в другом месте. Мировая экономика без этого развиваться не сможет, а отказавшимся от российской нефти придется просто закупать ее на других рынках по более высоким ценам. Именно поэтому экономика стран Евросоюза в данный момент находится на «нулевой отметке», ведь европейцам приходится переплачивать за газ и нефть, указал российский лидер.

Президент также подчеркнул, что объем, который шел на другие рынки, России удается замещать. Россия не рухнет из-за этого — и Европе это уже понятно, акцентировал Путин.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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