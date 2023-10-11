Путин: если бы речь шла о морали, в ЕС предпочли бы «траву жевать», не покупая газ РФ

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, что страны Европы вовсе прекратили бы закупки газа из России по любым маршрутам, если считали бы нравственным вопросом приобретение российских энергоресурсов, передает ТАСС.

Путин усомнился, что заявления лидеров европейских стран об остановке «Северных потоков» и переход к закупкам топлива в Соединенных Штатах связаны с вопросами «нравственного выбора», так как эти страны продолжают импортировать топливо через «Турецкий поток» и территорию Украины.

«Ну тогда можно предположить — что все, отрезали — и нет, не будем брать из России ничего. Будем траву жевать — но не дадим России заработать ни одного евро. Но они же берут по другим-то маршрутам — почему здесь-то не берут?» — сказал он.

Также Путин удивился отсутствию должного расследования на Западе взрывов на «Северных потоках». Также он допустил использование Украиной российского газа.

Кроме этого президент РФ выступил за исполнение решений Организации Объединенный Наций и создание палестинского государства. По его словам, он не понимает с какой целью США стягивают авианосные группы к Израилю.

В рамках своего выступления он отметил рост реальных доходов россиян и заявил о вынужденном ответе России на происходящее на Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».