Немецкий политолог оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в ЕС

Германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал слова американского бизнесмена Илона Маска о «неизбежности» гражданской войны в Европе. По мнению эксперта, неконтролируемый наплыв мигрантов в ЕС действительно может привести к социальному взрыву.

«К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», — отметил Рар.

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, по его мнению, необходимо урезать социальные пособия иностранцам, перераспределив выплаты между бедствующими местными гражданами. Однако, на сегодняшний день, под давлением идеалов либеральной демократии это сделать невозможно, заключил эксперт.

По словам Маска, политика Европы в области миграционных трендов может довести до гражданской войны. Своими мыслями миллиардер поделился в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее Маск раскритиковал власти США за внимание к Киеву вместо проблем сограждан.