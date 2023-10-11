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Путин заявил о вынужденном ответе России на происходящее на Украине

Путин: цивилизованные методы обеспечения безопасности РФ оказались невозможны

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Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине в ходе заседания Российской энергетической недели, заявил, что России пришлось отвечать, потому что других средств у нее не оставалось.

Он подчеркнул, что РФ предпринимала шаги для создания равной системы безопасности в Европе, но Запад не пошел по этому пути, а стал расширять НАТО, вовлекая туда Киев. До этого на Украине был проведен госпереворот, а затем «войну там раскачали».

«Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. <…> Приходится отвечать тем, чем мы отвечаем», — сказал Путин.

До этого Владимир Путин подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования на Украине. Он боратил внимание, что ключ к решению украинской проблемы — у Запада, который, однако, придерживается интересов Киева и продолжает отправлять на Украину оружие.

Российский лидер неоднократно заявлял, что целью спецоперации ВС РФ на Украине является защита людей и России от угроз на ее исторических территориях.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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