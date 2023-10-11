Путин допустил использование Украиной российского газа

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, что Киев наверняка пользуется российским газом.

Он отметил, когда российский газ попадает на территорию Украины для транзита в Европу, он «растекается» по всем газопроводам внутри Украины, а потом определенный баланс подается дальше из хранилищ на западной границе Украины.

Путин подчеркнул, что этот газ остается российским и «украинцы частично наверняка им пользуются».

«Без нашего объема там невозможно ничего придумать. По реверсам, еще там как угодно», — пояснил президент.

Он также удивился тому, что Европа не потребовала от Украины открытия второго маршрута транзита российского газа, ведь для европейской экономики это невыгодно.

Президент также задался вопросом, почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по другому — нельзя.

До этого, на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин рассказал, почему Россия продолжает платить Украине за транзит газа.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.