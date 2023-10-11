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Путин назвал решение конфликта между Израилем и Палестиной

Путин: Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Российской экономической неделе заявил, что Российская Федерация выступает и всегда выступала за исполнение решений Организации Объединенный Наций и создание палестинского государства, передает ТАСС.

Глава российского государства подчеркнул, что эта позиция России складывалась на протяжении десятилетий.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совбеза ООН, имея в виду создание независимого суверенного палестинского государства», - сказал Путин.

Президент РФ указал, что как Израиль, так и Палестина знают об этой позиции России.

Владимир Путин заявил, что пока неизвестно, как скоро удастся успокоить конфликт на Ближнем Востоке, но это может привести к большим проблемам.

Также российский лидер отметил, что палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина. Он подчеркнул, что она воспринимается мусульманами как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень.

Ранее Путин призвал стороны конфликта в Израиле свести к нулю ущерб мирному населению.

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