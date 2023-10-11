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Путин удивился отсутствию должного расследования на Западе взрывов на «Северных потоках»

Путин: никто на Западе не расследует взрывы на «СП», хотя был совершен теракт

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе никто не расследует взрывы на газопроводах «Северный поток», хотя был совершен акт терроризма. Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

«Взорвали «Северные потоки». <...> Это же явный акт международного терроризма, судя по всему, на государственном уровне», — сказал он.

Между тем, подчеркнул российский лидер, все обращения России по участию в расследовании игнорируют.

До этого на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявлял, что результатов совместного расследования Германии, Дании и Швеции произошедшего на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нет и, вероятно, не будет.

26 сентября 2022 года на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» зафиксировали повреждения и утечки газа. Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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