Путин удивился отсутствию должного расследования на Западе взрывов на «Северных потоках»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе никто не расследует взрывы на газопроводах «Северный поток», хотя был совершен акт терроризма. Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

«Взорвали «Северные потоки». <...> Это же явный акт международного терроризма, судя по всему, на государственном уровне», — сказал он.

Между тем, подчеркнул российский лидер, все обращения России по участию в расследовании игнорируют.

До этого на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявлял, что результатов совместного расследования Германии, Дании и Швеции произошедшего на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нет и, вероятно, не будет.

26 сентября 2022 года на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» зафиксировали повреждения и утечки газа. Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».