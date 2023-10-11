Путин заявил, что не понимает с какой целью США стягивают авианосные группы к Израилю

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает для какой цели Соединенные Штаты продолжают стягивать авианосные группы в Средиземное море к Израилю. Об этом сообщает ТАСС.

По оценка российского главы государства, подобная деятельность Вашингтона только может усугублять ситуацию.

«Смысл я не очень вижу, что они собираются бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то?», — отметил Путин.

По словам президента России, на ряде территорий находятся люди, которые ничего не боятся.

Как считает Путин, стоит искать компромиссные решения по ситуации на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что судьба россиян главный приоритет в ситуации на Ближнем Востоке. Как указал пресс-секретарь главы государства РФ, Москва продолжает контакты с обеими сторонами.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.