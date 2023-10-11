Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что не понимает с какой целью США стягивают авианосные группы к Израилю

Путин сообщил, что стягивание авианосных групп США к Израилю усугубит положение

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает для какой цели Соединенные Штаты продолжают стягивать авианосные группы в Средиземное море к Израилю. Об этом сообщает ТАСС.

По оценка российского главы государства, подобная деятельность Вашингтона только может усугублять ситуацию.

«Смысл я не очень вижу, что они собираются бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то?», — отметил Путин.

По словам президента России, на ряде территорий находятся люди, которые ничего не боятся.

Как считает Путин, стоит искать компромиссные решения по ситуации на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что судьба россиян главный приоритет в ситуации на Ближнем Востоке. Как указал пресс-секретарь главы государства РФ, Москва продолжает контакты с обеими сторонами.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий