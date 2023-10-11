Путин счел вопрос о создании палестинского государства «корнем всех проблем»

Россия всегда поддерживала принятие решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН <…> — создание независимого палестинского государства», — сказал Путин.

Он назвал этот вопрос «корнем всех проблем», без решения которого нельзя урегулировать ситуацию. Президент обратил внимание, что поселенческая политика привела в конечном итоге к взрыву насилия.

«То, что происходит — это ужасно», — резюмировал Путин.

11 октября в Кремле назвали главный приоритет властей РФ в конфликте на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти при эскалации конфликта уделяют максимум внимания судьбе своих соотечественников.

Также Песков ответил на вопрос, будет ли Россия признавать ХАМАС террористической организацией.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.