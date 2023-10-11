Посол Израиля в России рассказал о планах Тель-Авива на сектор Газа

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сказал, что сектор Газа не должен отличаться от арабских стран, с которыми у Израиля установлены мирные отношения, передает РБК.

«Сектор Газа не должен в этом смысле отличаться от арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира», — сказал дипломат.

Он указал на хорошие отношения, которые сложились между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Также дипломат назвал глупостью слова о том, что Израиль не может находиться в мирных отношениях с исламскими странами.

До этого Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что шокировано сообщениями о действиях боевиков ХАМАС в отношении граждан Израиля.

Накануне президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял решение выделить Палестине 20 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи стране, в качестве посредников выступят агентства Организации объединенных наций.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.