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Путин заявил, что Палестина как суверенное государство так и не создано

Путин заявил, что палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Российской экономической неделе заявил, что палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что палестинская проблема воспринимается ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень.

«Я думаю, что в сердце каждого, кто исповедает ислам, это очевидные вещи. И воспринимается это все, что происходит — не только сейчас, а на протяжении десятилетий — воспринимается, как проявление несправедливости, возведенной в какую-то невероятную степень», — сказал президент.

Глава российского государства напомнил, что при принятии решения о создании государства Израиль, также одновременно принималось решение о создании и второго суверенного государства.

«Палестина как государство, самостоятельно, суверенное, так и не создано. В силу самых разных обстоятельств», — отметил он.

По мнению Путина, без решения фундаментальных политических вопросов о создании палестинского государства невозможно урегулировать приведшую к взрыву насилия ситуацию.

До этого Путин призвал стороны конфликта в Израиле свести к нулю ущерб мирному населению.

Ранее Путин впервые высказался о войне в Израиле и назвал независимость Палестины путем к миру.

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