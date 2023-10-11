Путин оценил влияние США на ситуацию в Израиле

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты пытались подменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине. Об этом сообщает ТАСС.

Как добавил российский глава государства, в Вашингтоне пренебрегли механизмами в зоне арабо-израильского конфликта.

По словам Путина, американская сторона сделала ставку на материальные потребности людей, находящихся на территории Палестины.

«Ну, в чем проблема на сегодняшний день. Созданы механизмы урегулирования. Но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно», — пояснил президент РФ на Российской энергетической неделе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Известно, что уже 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Было одобрено введение пункта 40 закона о правительстве.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.