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Путин оценил влияние США на ситуацию в Израиле

Путин заявил, что США пренебрегли механизмами на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты пытались подменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине. Об этом сообщает ТАСС.

Как добавил российский глава государства, в Вашингтоне пренебрегли механизмами в зоне арабо-израильского конфликта.

По словам Путина, американская сторона сделала ставку на материальные потребности людей, находящихся на территории Палестины.

«Ну, в чем проблема на сегодняшний день. Созданы механизмы урегулирования. Но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно», — пояснил президент РФ на Российской энергетической неделе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Известно, что уже 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Было одобрено введение пункта 40 закона о правительстве.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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