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Дипломат раскрыл, как антироссийская политика Швейцарии отражается на ситуации в мире

Гатилов: антироссийский вектор Швейцарии влияет на международные мероприятия

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Антироссийская политика Швейцарии сказывается на выдаче виз и других международных мероприятиях, проводимых в стране. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

«Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что в некоторых случаях она действует в этом направлении активнее других западных стран, что создает препятствия для полноценного участия представителей РФ в международных мероприятиях.

Гатилов добавил, что швейцарская сторона не в состоянии гарантировать неприкосновенность российским делегатам, которые попали в западные санкционные списки.

По словам дипломата, рассмотрение визовых заявок «максимально забюрократизировано». Он напомнил об очередном «нововведении» — требовании именных приглашений из секретариатов международных организаций для участия в мероприятиях.

11 октября в МИД высмеяли заявление Швейцарии о состоянии отношений с Россией.

Ранее Швейцарию назвали европейским пристанищем «российских шпионов».

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